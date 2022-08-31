وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب المغربي في كأس العالم

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين وليد الركراكي مدربا جديدا لقيادة "أسود الأطلس" في مونديال 2022، خلفا للبوسني الفرنسي وحيد خاليلوزيتش.

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع، في مؤتمر صحفي في سلا قرب العاصمة الرباط، إن الاتحاد "تعاقد مع وليد الركراكي لتدريب المنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026".

من جهته، شكر المدرب المغربي رئيس الجامعة على "الثقة" التي وضعت فيه، ووعد الجمهور المغربي "بأن نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس العالم ونفرحكم".

وسيقود الركراكي (46 عاماً) منتخب بلاده في مجموعة صعبة خلال النهائيات العالمية، حيث سيواجه كلاً من كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا، آملاً في تخطّي الدور الأول للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

وستكون إطلالته الأولى خلال المباراتين الوديّتين ضد تشيلي والباراغواي في سبتمبر المقبل، يسبقهما معسكر إعدادي في إسبانيا.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الركراكي باشر اتصالات مع عدد من لاعبي المنتخب المغربي، قبل الإعلان عن تعيينه رسمياً. كما كان اسمه متداولاً بقوة خلال الأشهر الأخيرة حتى قبل الانفصال عن خاليلوزيتش في 11 أغسطس الحالي.

وهي التوقعات التي غذاها انفصال المدرب المغربي أخيراً عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وكان سلفه البوسني عانى، رغم النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب، من انتقادات حادة حيال خياراته التكتيكية، وخصوصاً بشأن رفضه استدعاء جناح نادي تشلسي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب الوطني.

وسبق للركراكي، وهو ظهير أيمن سابقاً، أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

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