العربي الكويتي يغلق ملف «زين» ويستعد لـ«السيب»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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أغلق الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الكويتي ملف الاستحقاقات المحلية، بعدما فشل اللاعبون في تحقيق الفوز الأول لهم في دوري زين بتعادلهم مع السالمية في في الوقت بدل الضائع خلال المواجهة التي جمعتهم في افتتاح منافسات الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما باستاد صباح السالم بالنادي العربي.

وكان العربي متقدماً بهدفين خلال الشوط الأول، قبل أن يدرك السالمية التعادل، وهو التعادل الثاني للعربي على التوالي، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة التركيز على مواجهة السيب العماني التي تأتي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لأندية غرب القارة والمقرر لها 5 سبتمبر الجاري بإسناد نادي الكويت، حيث تتطلع الجماهير العرباوية بصفة خاصة والكويتية عامة إلى تأهل الفريق للمباراة النهائية وتحقيق أول إنجاز قاري للنادي، ليضاف إلى سجلات الكرة الكويتية بعد أن حصل الكويت على اللقب الآسيوي ثلاث مرات والقادسية مرة واحدة.

ويسعى المدرب المقدوني يوغسلاف إلى إيجاد التشكيلة المناسبة وطريقة اللعب، خصوصاً أنه سيعتمد على ثلاثة محترفين فقط من 5 مقيدين في القائمة المحلية بالإضافة إلى الآسيوي جمعة عبود طبقاً للنظام الآسيوي (3+1).

ونجح الجهاز الإداري في الحصول على عدد من المباريات التي خاضها السيب في منافسات الدوري العماني للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس، خصوصاً أن إدارة النادي أجرت عدة تغييرات على اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

الجريحان

ومن جانب آخر تدخل منافسات دوري زين أجواء الجولة الثانية بإقامة مواجهتين يبحث من خلالها الكويت حامل اللقب عن التعويض أمام التضامن بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الجهراء بهدف مقابل لا شيء، وتأتي المواجهة الثانية بين الساحل الذي تعرض للهزيمة أمام القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والنصر الذي تعادل مع العربي بهدف لكل منهما.

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