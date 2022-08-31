الأهلي المصري يعلن رحيل سواريش بالتراضي

المصدر: البيان

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم المنقضي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء أن مجلس الإدارة وجه الشكر لريكاردو سواريش وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

وشدد الأهلي على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف لبذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، "وهو ما يقدره النادي ومسؤولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين."

وأضاف النادي :"نظرا لبعض المعطيات، تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة."

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