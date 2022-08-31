منتخب مصر يحسم موقف صلاح من معسكر سبتمبر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، موقف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، من التواجد مع الفراعنة في معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس:" لا يوجد عائق يمنع تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في معسكر سبتمبر".

وتابع: "باب المنتخب مفتوح لصلاح دائماً ولن يكون مُعلق أمام أي لاعب، ودائماً ننظر لظروف اللاعبين هل تسمح لهم بالتواجد مع المنتخب أم لا، قوام منتخب مصر يضم 85 لاعباً تم تصفيتهم إلى 45 وسيتم تصفيتهم مرة أخرى إلى 23 لاعباً، ودائماً هدفنا اختيار اللاعبين الجاهزين من الناحيتين الفنية والبدنية".

وأكمل: "الغرض الرئيسي من المعسكر المقبل هو زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني وخلق نوع من التواصل، هدفي التعرف على جميع اللاعبين داخل المعسكر، ورفع معدل الخبرات لدى المنضمين لأول مرة".

وأضاف:" نتابع جميع المباريات في بطولة الدوري المحلي، والجميع لديه فرصة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، وعلى الجميع إثبات قدراته".

وأتم:" قررنا تقسيم المعسكر إلى فترتين من يوم 13 حتى 17 سبتمبر، ومن 19 حتى 27 من الشهر ذاته، الفترة الأولى سيكون معنا المحليين لعدم القدرة على ضم المحترفين، والفترة الثانية سينضم آخرين، وسنلعب خلال فترة المعسكر مباراتين أمام النيجر وليبيريا، يومي 23 و27 سبتمبر".

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