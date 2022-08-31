سببان وراء رفض كيروش لعرض الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فشلت المفاوضات التي دارت خلال الفترة الماضية بين مجلس إدارة الأهلي المصري، والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، لتوليه مسؤولية تدريب النادي القاهري خلفاً لمواطنة ريكاردو سواريش.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، أن كيروش رفض عرض الأهلي لتدريبه خلفاً لسواريش لسببين، أولهما يتمثل فيما حدث معه من جانب مسؤولي اتحاد الكرة المصري عقب رحيله عن تدريب الفراعنة.

وتابع: "هناك انطباع سيء لدى كيروش بسبب ما حدث معه من جانب اتحاد الكرة، بعض الوسطاء أكدوا لكيروش أن المعاملة داخل الأهلي مختلفة، وأنه سيجد تعاملاً راقياً، والمدرب أكد أنه يعلم الفرق، لكنه لا يرغب في العودة إلى مصر خلال الوقت الحالي، إلا بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة أولاً لدى الاتحاد".

وعن السبب الثاني، قال شوبير: "كيروش يربط عودته إلى مصر بالخروج والتحدث إلى الجماهير المصرية وشرح ما حدث له من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، ومن ثم سيفكر في أمر عودته إلى التدريب في مصر مرة أخرى".

وشدد شوبير قائلاً إن البرتغالي نيلو فينغادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، تحدث مع كيروش وأكد له أن الوضع سيكون مختلفاً له مع الأهلي، مشيراً إلى أن كيروش تمسك بقراره.

وكانت تقارير مصرية أشارت إلى أن مجلس الأهلي استقر على رحيل سواريش بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، قبل أن يخرج المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية ويؤكد أنه اتفق مع رئيس الأهلي محمود الخطيب على استمراره في الموسم الجديد.

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