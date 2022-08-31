«كاس» تدعم المريخ وتعاقب تيري

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كسب مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال قضيته ضد لاعب الفريق السابق وفاركو المصري الحالي سيف تيري، وقال المركز الإعلامي للنادي في بيان «تسلم مجلس الإدارة الشرعي قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وحكمت المحكمة لصالح المريخ بعد أن رفضت المقدم من اللاعب سيف تيري ضد غرفة فض النزاعات بـ«فيفا» الصادر لصالح المريخ، وتم كذلك رفض الطعن المقدم من نادي فاركو المصري، وحملت «كاس» سيف تيري وفاركو تكاليف إجراءات التقاضي».

وأضاف البيان بهذا الحكم لن يكون أمام اللاعب والنادي من طريق سوى دفع الغرامة الموقعة عليهما، وتنفيذ العقوبة المفروضة على اللاعب بالإيقاف 4 أشهر، وإيقاف نادي فاركو من تعاقدات اللاعبين لفترتي قيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز