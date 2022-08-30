نادي الكويت يستأنف عقوبات «الآسيوي»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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بدأت إدارة نادي الكويت الكويتي في حصر وتجميع مقاطع الفيديوهات الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم ونادي جبلة السوري ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي لفرق غرب آسيا في النسخة الحالية التي استضافها نادي السيب العماني بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عقوبات قاسية على النادي بواقع 10 آلاف دولار على الفريق، وإيقاف إبراهيم كميل 8 مباريات ويوسف ناصر، والحارس ضاري العتيبي 6 مباريات لكل منهما، وعبد الرحمن كميل، وفواز الفضلي 4 مباريات، إلى جانب اعتماد عقوبة الطرد بحق مشاري العنزي، وتوجيه تحذير لشريدة الشريدة، وشاهين الخميس، من أجل دعم الاستئناف الذي تقدم به النادي وإيضاح أن اللاعبين لم يقوموا بمخالفات أو أحداث شعب عقب انتهاء المباراة وأن شرارة الأزمة انطلقت من قبل لاعبي الفريق المنافس بالتعدي علي لاعبي الكويت.

صفقات

ومن جانب آخر يسابق الجهاز الإداري للنادي الوقت من أجل إنهاء المفاوضات مع حارس السالمية السابق أحمد عادي والحصول على توقيع الحارس للانضمام لصفوف الفريق لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية مساء اليوم، كما وافق الجهاز على إعارة لاعب الوسط شريدة الشريدة إلى كاظمة لمدة موسم واحد فقط، على أن يعود لصفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي.

وفي السياق نفسه بدأ الجهاز الفني بقيادة الكرواتي رادان ترتيب أوراقة قبل خوض منافسات الجولة الثانية للدوري الكويتي أمام التضامن والمقرر لها يوم غدٍ بعد خسارته بالجولة الأولى أمام الجهراء بهدف دون مقابل في إحدى مفاجآت الجولة، خصوصاً أن الكويت يتطلع إلى الحفاظ على اللقب الذي تحقق الموسم الماضي من أجل تحقيق هدف كبير وهو الانفراد بزعامة الأندية الكويتية بالحصول على أعلى عدد من المرات 18 لقباً بعدما تساوى مع القادسية والعربي بـ 17 لقباً حتى الآن.

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