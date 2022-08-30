مدرب منتخب السودان ينفي التحيز للمريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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نفي محسن سيد المدرب العام للمنتخب الوطني السوداني لكرة القدم، تحيزه في تشكيلة اللاعبين المشاركين في المباريات لفريق بعينه، وأوضح في تصريحات لـ «البيان» رداً على اتهامات لاحقت الجهاز الفني باختيار ثمانية لاعبين من فريق المريخ في تشكيلة مباراة المنتخب الأخيرة أمام منتخب جيبوتي ضمن ذهاب تصفيات بطولة المحليين «شان» والتي شهدتها مدينة مراكش المغربية، وحسمها المنتخب الوطني لصالح بأربعة أهداف مقابل هدف للجيبوتي.

وأكد محسن سيد أن الاختيارات تخضع للرؤية الفنية بإيجاد توليفة منسجمة تحقق المطلوب من خلال التنافس مع منتخبات القارة، مبيناً أن ما يقال الآن عن المريخ قيل من قبل عن الهلال باختيار سبعة لاعبين ضمن التشكيلة الأساسية. وشدد على أن اختيار من يلعب مسؤولية الجهاز الفني الذي ستتم محاسبته في حال الإخفاق أو الإنجاز.

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