مفاجأة حول موقف كيروش من تدريب الأهلي

المصدر: البيان

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أعلن مصدر مقرب من كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن مفاجأة بشأن موقف البرتغالي من تدريب الأهلي، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي، وكارلوس كيروش لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

نقل موقع "صدى البلد" عن المصدر قوله " أعتقد من الصعب من أن يتوصل الأهلي إلى اتفاق مع كيروش لتدريب الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف:" كيروش لديه تخطيط آخر لمستقبله بعيدا عن الأهلي، لكن في النهاية يظل كل شيئ ممكنا رغم صعوبة الأمر".

يذكر أن كارلوس كيروش، رحل عن تدريب منتخب مصر في شهر أبريل الماضي، بعد فشله في قيادة الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأكد كارلوس كيروش في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، مؤخرا، أنه سيزور مصر قريبا، بسبب أزمة مستحقاته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ورفض كيروش التعليق حول موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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