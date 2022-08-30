صدمة قوية للهلال السعودي .. غرامة 20 مليون ريال وإيقاف عن القيد

المصدر: البيان

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أعلن النصر السعودي صباح يوم الثلاثاء تلقيه خطاباً من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتأييد العقوبات التي فرضت على نادي الهلال بإيقافه فترتي تسجيل وإيقاف محمد كنو 4 أشهر بالإضافة إلى إلزامهما بدفع أكثر من 20 مليون ريال لمصلحته، على خلفية توقيع اللاعب لعقدين مع الناديين مطلع العام الميلادي الجاري.

ونشر النصر خبراً رسمياً عبر حسابه على "تويتر" جاء فيه: تلقى النادي خطاباً من مركز التحكيم السعودي حول قرارات قضية اللاعب محمد كنو، إذ قررت هيئة التحكيم بالإجماع بإلزام نادي الهلال واللاعب متضامنين أو منفردين بدفع مبلغ تعويض مالي لنادي النصر قدره 20.306.998 مليون ريال، وتأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وكذلك تأييد قرار الغرفة بإيقاف الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.

وكان النصر قد أصدر في يناير الماضي بياناً صحفياً أشار إلى أنه وقع عقداً رسمياً مع محمد كنو تم رفع نسخة منه إلى لجنة الاحتراف مطالباً بالحصول على 27 مليون ريال سعودي، فيما قررت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي إلزام الهلال وكنو بدفع 27 مليون ريال لمصلحة النصر، وإيقاف الأول فترتي تسجيل تبدأ من الفترة الحالية وإيقاف اللاعب 4 أشهر، قبل أن يلجأ الطرفان إلى مركز التحكيم الرياضي.

📄 | مركز التحكيم الرياضي السعودي يصدر قراراته حول قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو pic.twitter.com/eEUUQQ7isN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 30, 2022

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