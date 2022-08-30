الإسماعيلي تخصص إقالة مدربين

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

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في مفاجأة غريبة، أعلن نادي الإسماعيلي، إعفاء حمزة الجمل من منصب المدير الفني للفريق، وتكليف خالد القماش بمسؤولية تدريب الفريق في مباراته أمام طلائع الجيش، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويواصل مجلس إدارة النادي هوايته المفضلة في إقالة المدربين، حيث سيكون القماش هو المدرب الخامس الذي يتولى تدريب «برازيل مصر» الموسم الحالي.

وجاء قرار إقالة الجمل صادماً لجماهير النادي، كونه لعب دوراً كبيراً في بقاء الفريق بالدوري الممتاز، بعد سلسلة من الهزائم والأداء الباهت، أدى إلى اقتراب الفريق من الهبوط، إذ ساهم الجمل في تحسن نتائج الفريق وعودته إلى المنطقة الآمنة بالجدول، ومن بين 17 مباراة خاضها الإسماعيلي تحت قيادة الجمل ، فاز الفريق في 7 منها وتعادل مثلها، وتلقى الخسارة في 3 مباريات فقط.

ويعد الجمل أطول مدرب بقي مع الإسماعيلي هذا الموسم، حيث ظل لمدة تزيد على 100 يوم، ، حيث بدأ طلعت يوسف فترة الإعداد مع الفريق، ثم أصيب بفيروس «كورونا»، ليتولى مساعده المسؤولية في المباريات الثلاث الأولى ، دون أن يحقق الفوز، ومع تولي يحيى الكومي رئاسة النادي قرر إقالة طلعت يوسف وجهازه الفني بالكامل.

وبعد رحيل طلعت يوسف تولى المدرب الأرجنتيني خوان براون تدريب الفريق، وقاده في 9 مباريات فقط.

وعقب رحيل براون، تولى حمد إبراهيم المسؤولية، وقاد الفريق في 7 مباريات.

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