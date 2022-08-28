الأهلي المصري.. أسوأ ترتيب في 30 سنة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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حقق فريق الأهلي المصري، أسوأ ترتيب له في بطولة الدوري المحلي الممتاز، منذ 30 عاماً كاملة، حيث تأكد بقاؤه في المركز الثالث، قبل جولة واحدة فقط على انقضاء البطولة المحلية، وذلك بعد أن تلقى الهزيمة بهدف دون رد، السبت، على يد فريق طلائع الجيش، ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري.

وتأكد رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، عن صفوف الفريق الأحمر، بعد المركز والنتائج المتدنية التي حققها منذ توليه المسؤولية، ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاستقرار داخل إدارة النادي على توجيه الشكر للبرتغالي، وتم التلميح له بانتهاء العلاقة، عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وبدأ مسؤولو الأهلي البحث عن مدير فني جديد، وهناك بعض الأسماء في الواجهة، مثل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، والبوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق للمغرب، إضافة إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي يدعمون فكرة عودة السويسري رينيه فايلر لتولي المسؤولية الفنية.

وفقد الأهلي مركز الوصافة بشكل رسمي، لصالح فريق بيراميدز الذي يمتلك (71 نقطة)، فيما اكتفى الأهلي بالمركز الثالث برصيد (67 نقطة)، ما يعني أن مباراة الجولة الأخيرة لن تغير شيئاً في ترتيب الفريق الأحمر، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 4 نقاط.

ولم يحدث أن أنهى الأهلي بطولة الدوري بعيداً عن المركزين الأول والثاني منذ ثلاثة عقود، وهي المرة التاسعة في تاريخ البطولة المحلية، التي ينهي فيها الأهلي موسمه خارج هذين المركزين، وكانت آخر مرة في موسم (1991-1992)، وقت أن احتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما أنه لم يحقق المركز الثالث تحديداً، منذ موسم (1982-1983)، أي قبل نحو 39 عاماً.

ومنذ انطلاق بطولة الدوري في موسمها الأول في العام 1948، حقق الأهلي اللقب 42 مرة، مقابل 12 مرة في مركز الوصافة، وهذه هي المرة الرابعة التي ينهي موسمه في المركز الثالث، مقابل 3 مرات في المركز الرابع.

الأبطال

لكن وعلى الرغم من تواجد الأهلي في المركز الثالث، فإنه ضمن المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن اعتمد اتحاد كرة القدم في مصر أسماء الأندية المشاركة في البطولة القارية، وتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي (كاف)، بناءً على ترتيب الدور الأول للدوري، والذي انتهى في مطلع يوليو الماضي، ووقتها كان الأهلي يحتل المركز الثاني، لذا تأهل مع الزمالك إلى دوري الأبطال، فيما تأهل فريقا بيراميدز وفيوتشر للعب في بطولة الكونفيدرالية.

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