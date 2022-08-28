مستمر مع النصر السعودي.. سبب فشل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تأكد استمرار الدولي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف مع فريقه النصر السعودي، وإغلاق الباب حول انتقاله إلى صفوف الأهلي المصري خلال الصيف الجاري.

وارتبط اسم مشاريبوف بالانتقال إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة، نظير حصول النصر على مبلغ 2 مليون دولار.

وتحدثت تقارير عن سفر مشاريبوف للقاهرة من أجل الخضوع لفحوصات طبية، تمهيداً لتوقيع العقود الرسمية مع الأهلي، ولكن توقفت المفاوضات في الساعات الماضية.

وبحسب تقارير مصرية، فإن سبب فشل صفقة انضمام مشاريبوف إلى الأهلي، يعود إلى معاناة اللاعب من انزلاق غضروفي.

ونشر الإعلامي السعودي علي العنزي مقطع فيديو يتحدث خلاله مع مشاريبوف على هامش مباراة النصر والوحدة، أعلن فيه الدولي الأوزبكي استمراره بين صفوف العالمي وعدم رحيله.

وأكدت صحيفة "سبورتس" الأوزبكية الأمر نفسه، حيث أوضحت أن مشاريبوف قرر البقاء مع النصر حتى نهاية عقده، وأغلق تماماً فكرة انتقاله إلى الأهلي خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن مشاريبوف عازم على تقديم نفسه لمدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا، وإقناعه بالتواجد مع الفريق السعودي في التشكيل الأساسي.

يذكر أن الإصابة حرمت مشاريبوف من المشاركة مع النصر في مباراة الوحدة، بالجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، التي انتهت لصالح العالمي بهدف دون رد.

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