الأهلي المصري يُنهي رحلته مع سواريش

المصدر: البيان

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استقر مجلس إدارة الأهلي المصري، على رحيل مدرب الفريق الأول، البرتغالي ريكاردو سواريش.

وبحسب تصريحات الإعلامي المصري أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس"، فإن سواريش خارج الأهلي رسمياً، مشيراً إلى أن النادي الأحمر اتفق مع مدربه الجديد.

وأكد شوبير أن المدرب الجديد للأهلي، جاء باختيار محمود الخطيب رئيس النادي القاهري.

ويتواجد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، على رأس المرشحين لقيادة الأهلي في الموسم المقبل.

وكان سواريش قاد الأهلي نهاية يونيو الماضي خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادي المصري.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش، أمس السبت، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية أمام سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء المقبل، إلا أنها لن تؤثر على مركزه في جدول الترتيب، حيث تسببت النتائج السلبية تحت قيادة سواريش في تواجد الأحمر بالمركز الثالث، خلف بيراميدز الوصيف.

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