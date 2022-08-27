التوقيت الواحد ضحية «الفار» بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعثر إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري في يوم واحد وتوقيت واحد، وأوضحت رابطة الأندية أنه تم إعلان إقامة المباريات في توقيتين مختلفين، وذلك لعدم وجود سوى أربع سيارات لـ«الفار»، حيث إنه عقب انتهاء المباريات التي ستقام عصراً، ستتوجه سيارات «الفار» إلى المباريات الأربع الأخرى التي ستقام ليلاً، لذا سعت الرابطة لإقامة مباريات الفرق التي تتذيل جدول الترتيب في توقيت واحد.

وكانت بعض الأندية التي تقف على حافة الهبوط إلى الدرجة الأدنى وهي، المقاولون العرب وغزل المحلة والجونة وإيسترن كومباني، قد طالبت بتوحيد إقامة المباريات في الجولة الأخيرة خوفاً من التلاعب في نتائج المباريات، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، الذي توج الزمالك بلقبه، الثلاثاء المقبل، وهو ما أعلنت عنه إدارة المسابقات، برئاسة عامر حسين، المشرف على إدارة المسابقات منذ أشهر عدة.

وتقرر إقامة مباريات الفرق التي تتنافس على البقاء في موعد واحد، وهو التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقام بقية المباريات في الرابعة والنصف من اليوم ذاته.

ولن تغير مباريات الجولة الأخيرة من ترتيب فريق الزمالك متصدراً لجدول الدوري، فيما يأتي وصيفاً فريق بيراميدز، بينما استقر الأهلي في المركز الثالث.

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