الدوري السعودي.. حكم يتعرض لحالة إغماء مفاجئة ويسقط في الملعب (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الملاعب السعودية حادثة تكررت مؤخراً لاسيما بالدوريات العربية، وهي سقوط الحكم خلال قيادته للمباريات.

وتعرض الحكم سامي الجريس لإصابة مفاجئة خلال قيادته لمباراة الطائي والاتفاق بالجولة الأولى من بطولة الدوري السعوي.

وأظهرت لقطات التليفزيون الجريس يفقد وعيه ويسقط أرضاً، بعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة.

وأكدت وسائل إعلام سعودية، أن سامي الجريس تعرض لدوار نتيجة الأجواء الحارة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الذي احتضن اللقاء، مما دعا الطواقم الطبية إلى التدخل وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، ليستكمل إدارة المباراة بدلاً منه.

يذكر أن مواجهة الطائي والاتفاق انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/2.

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