تعادل الإمارات مع فلسطين واليمن مع تونس وفوز الجزائر على السودان وليبيا على عُمان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.

في المجموعة الثانية، وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب ليبيا فوزًا بنتيجة 2-1 أمام نظيره منتخب عُمان.

سجل هدفَي منتخب ليبيا كل من عبدالمؤمن المبروك ومروان الزقزوقي، بينما جاء هدف منتخب عُمان عن طريق الحارث المشياخي.

وفي المجموعة ذاتها، وعلى ملعب السيق، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبَي اليمن وتونس.

سجل هدف منتخب اليمن اللاعب محمد جابر، بينما جاء هدف منتخب تونس بواسطة اللاعب عبدالرحمن العرقي.

وبتلك النتائج يحتل منتخب اليمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب ليبيا، بينما يأتي منتخب تونس ثالثًا برصيد نقطتين، ثم المنتخب العُماني بدون نقاط.

وفي المجموعة الأولى حقق منتخب الجزائر فوزًا بهدفين دون رد على منتخب السودان، سجلهما يونس بداني وزياد محمد، وذلك على ملعب السيق.

وضمن المجموعة ذاتها، وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبَي فلسطين والإمارات.

وبتلك النتائج يرتفع رصيد منتخب الجزائر لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، يليه منتخب السودان بـ 3 نقاط، ثم منتخبا الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.

4 مباريات مرتقبة في ختام الجولة الثانية

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ4 مباريات مرتقبة في المجموعتَين الثالثة والرابعة.

في المجموعة الرابعة يلتقي منتخب السعودية مع منتخب سوريا على ملعب مستغانم، بينما يلعب منتخب لبنان مع نظيره منتخب مصر على ملعب السيق، وذلك في تمام الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، يليه منتخبا سوريا ولبنان بنقطة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد حتى الآن.

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز منتخب مصر على منتخب السعودية بثلاثية دون رد، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبَي سوريا ولبنان.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب العراق منتخب جزر القمر على ملعب مستغانم، بينما يلعب منتخب موريتانيا مع نظيره المنتخب المغربي في ملعب السيق، وذلك في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب العراق، يليهما منتخبا موريتانيا والمغرب بدون رصيد.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز منتخب العراق على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، بينما فاز منتخب جزر القمر على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تُختتم مباريات دور المجموعات على مدار يومي 29 و30 أغسطس الحالي، بينما تقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 1 و2 سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز