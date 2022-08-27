انطلاقة قويّة للاتحاد في الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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حقق الاتحاد انطلاقة قوية في بداية مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على العدالة 3-صفر في المرحلة الأولى أمس الجمعة.

وتناوب على تسجيل الأهداف أحمد شراحيلي وهارون كامارا وحمدان الشمراني في الدقائق (15 و90 و90+5) من زمن المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وخاض الاتحاد أول مباراة رسمية في الدوري بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، الذي استلم مهمته في الرابع من يوليو الماضي خلفا للروماني كوزمين كونترا الذي خسر بطولة الدوري المحلي في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي لصالح الهلال.

كان الاتحاد هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، ولاحت له فرصة للتقدم لكن كرة البرازيلي رومارينيو ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (10).

ورد العدالة بهجمة منسقة وصلت خلالها الكرة للكولومبي رينالدو لينيس الذي صوبها قوية بجانب القائم (11).

وإثر دربكة أمام المرمى تمكن الاتحاد من افتتاح التسجيل عندما تهيأت الكرة أمام المدافع شراحيلي الذي صوبها قوية على يسار ميلان مياتوفيتش (15).

وكاد الاتحاد يضاعف النتيجة لكن تسديدة البرازيلي برونو هنريكي مرت بجوار القائم (19).

وأنقذ مياتوفيتش مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي رومارينيو (28).

وواصل مياتوفيتش تألقه عندما تصدى لكرة البرازيلي إيغور كورنادو التي صوبها من ركلة حرة مباشرة وأمسكها ببراعة (40).

ومع بداية الشوط الثاني أضاع الاتحاد فرصة محققة عندما صوب رومارينيو كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (54).

واصل رومارينيو إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء لعبها بجوار القائم (58).

وحرمت العارضة الاتحاد من هدف ثان عندما تصدت لكرة البديل مدالله العليان (82)، كما فوت فرصة أخرى عندما انفرد البديل هارون كمارا بالمرمى لكن كرته تصدى لها مياتوفيتش وحولها للركنية (88) لكن اللاعب عوض تلك الفرصة عندما كسر مصيدة التسلل وواجه الحارس ولعب الكرة داخل المرمى (90).

وفي الوقت بدل الضائع عمق الاتحاد الثالث بواسطة الشمراني الذي استغل الكرة المرتدة من الحارس ولعبها داخل المرمى.

وفاز الشباب على الباطن 3-صفر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

تعاقب على تسجيل ثلاثية الشباب، الغابوني آرون بوبيندزا (22) والبرازيلي كارلوس جونيور (48) والأسباني سانتي مينا(75).

ولعب الباطن بلاعبين أجنبيين بالإضافة إلى خمسة عناصر من الشباب بسبب عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تمكنه من تسجيل الصفقات الجديدة.

وفاز الطائي على مضيفه الاتفاق 2-1 على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام.

سجل للطائي الكونغولي غي مبينزا (6) ومحمد القنيعان (65)، وللاتفاق محمد الكويكبي (22).

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