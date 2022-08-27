«رابطة المحترفين».. ضوء في آخر نفق الكرة الكويتية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم خطوات جادة من أجل إطلاق رابطة دوري المحترفين تماشياً مع التطور الإداري الذي أقبل عليه الاتحاد من خلال تنظيم اللوائح الخاصة بانتقال اللاعبين وتطبيق دوري المحترفين من أجل رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة خبرتهم وهو ما يعود بالنفع العام على المنتخبات الوطنية المختلفة المقبلة على استحقاقات خارجية بعدما انتاب الحزن الجماهير الكويتية خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري وجاء الأزرق الكويتي في مركز متدنٍ وواصل تراجعه واحتل المركز 149 لشهر أغسطس بعد أن كان في المركز 148 خلال شهر يوليو الماضي ومن قبلها المركز 146 وتذيل الأزرق ترتيب الدول الخليجية وجاء في المرتبة العشرين عربياً والـ 27 آسيوياً، وهو ما يدق ناقوس الخطر ويتطلب اتخاذ خطوات جادة في إقرار رابطة المحترفين بداية من الموسم المقبل، والتي تتطلب تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بجانب وضع اللائحة الجديدة الخاصة بالرابطة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد حتى تدخل حيز التنفيذ بصورة رسمية، مع وضع معايير رخص الأندية في لائحة النظام الأساسي وأن تتضمن اللائحة المحلية داخل كل اتحاد وطني المعايير الموضوعة من جانب الاتحاد الآسيوي بخصوص إصدار الرخصة.

دوري الأبطال

وتطبيق الاتحاد الكويتي لرابطة دوري المحترفين سيتيح فرصة لمشاركة الأندية الكويتية في دوري أبطال آسيا التي لم يشارك فيها أي نادٍ كويتي منذ انطلاقها وبعد الاكتفاء بخوض منافسات الملحق الآسيوي فقط، ومن ثم التواجد بكأس الاتحاد الآسيوي.

ومن أهم الشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي للمشاركة في رابطة دوري المحترفين أن يمتلك كل نادٍ ملعباً خاصاً، أو ملعباً بالإيجار خلال مدة البطولة وأن يضم مواصفات خاصة منها وجود مدرجات مرقمة وجودة عالية، ومواقف للسيارات يكفي 5000 وسيلة نقل، وأن يكون هناك إضاءة بالاستاد، وغرفة إسعافات وغرفة لعينة المنشطات، وأرضية ملعب مطابقة للمواصفات وتسهيلات خاصة بالصحافة الإعلام، مع توفير اللوحات الإرشادية والتوجيهية للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

نجاح جزئي

نجح الاتحاد الكويتي في استيفاء بعض الشروط التي طالب بها الاتحاد الآسيوي منها وجود عقود للاعبين محددة المدة والقيمة المالية ووضع شروط انتقال اللاعب وتحويل هويته من هاوٍ إلى محترف بجانب إصدار لائحة تنظيم عمل المدربين والأطقم الفنية والطبية للأندية المحلية المشاركة بالبطولات الرسمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز