الهلال يفتتح مشواره بالدوري السعودي بـ"ثنائية أفريقية" في الخليج

المصدر: أ ف ب

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بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز على مضيفه الخليج 2-صفر أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل الهلال هدفيه في الشوط الأول بواسطة النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 3 والمالي موسى ماريغا في الدقيقة 25.

ودخل الهلال المباراة وسط غياب سبعة من لاعبيه، ستة منهم بداعي الإصابة ومحمد كنو لإيقافه 4 أشهر.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقتين حتى افتتح الهلال النتيجة عندما خطف سالم الدوسري الكرة من المدافع وصوبها قوية، تصدى لها الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك وعادت لتجد إيغالو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (3).

وواصل الهلال سيطرته وكان قريباً من إضافة هدف ثان لولا براعة الحارس فريدريك الذي تصدى للكرة وحولها لركنية (15).

ومن هجمة سريعة، عزز الهلال تقدمه بهدف ثان عندما انطلق ماريغا خلف كرة من منتصف الملعب واجه على إثرها المرمى ولعبها على يسار فريدريك (25).

ولاحت فرصة للخليج لتقليص الفارق لكن كرة أيمن الحجيلي أمسكها عبدالله المعيوف بسهولة (37) ثم تدخل الأخير مجدداً لينقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة صالح آل عباس وحولها لركنية بصعوبة (40).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تخلى الخليج عن حذره الدفاعي وبحث عن تقليص الفارق، ولاحت له بعض الفرص لكن دفاع الهلال نجح في ابعادها قبل أن يتألق عبدالله المعيوف ويطير لكرة صعبة حولها بأطراف أصابعه لركنية (69).

وأضاع البديل رياض البراهيم هدفاً محققاً للخليج عندما كسر مصيدة التسلل وواجه المرمى لكنه لعب الكرة بجانب القائم (87).

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد الهلال أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا براعة فريدريك الذي تصدى لكرة البديل محمد البريك وحولها لركنية.

واقتنص ضمك فوزاً ثميناً عندما تخطى مضيفه الفيحاء بهدف وحيد سجله الكرواتي دوماغوي انتوليتش (51) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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