15 حارساً أجنبياً في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

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في سابقة منذ قرار السماح للأندية السعودية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب قبل خمسة مواسم، استعان 15 نادياً بحراس مرمى أجانب، باستثناء الهلال الذي يضم في صفوفه الدولي الحالي محمد العويس والسابق عبدالله المعيوف.

وينتمي حراس مرمى الأندية إلى جنسيات عدة، ويعتبر حارسا الاتحاد وضمك، البرازيلي مارسيلو غروهي والجزائري مصطفى زغبة الأقدم، إذ سيقضي كل منهما موسمه الرابع مع فريقه.

ويبقى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، الأكبر سناً بواقع 39 عاماً، بينما يُعدّ البرازيلي مايلسون حارس التعاون، الأصغر (25).

وضمت قائمة الأجانب حارس أرسنال ونابولي السابق الكولومبي دافيد أوسبينا المنضم إلى النصر، البرازيليين باولو فيكتور (الاتفاق) وفيكتور براغا (الطائي)، والكاميروني ديفيس إيباسي (أبها)، الأوروغوياني مارتين كامبانيا الذي يقضي موسمه الثالث مع الباطن، المغربي منير المحمدي (الوحدة) والبرازيلي مايلسون (التعاون) والسويدي رينّي (الفتح)، البرازيلي دوغلاس (الخليج)، الموتينيغري ميلان مياتوفيتش (العدالة)، والكوري الجنوبي كيم سيونغ-جيو (الشباب)، والروماني سيلفيو لونغ جونيور (الرائد).

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