زيزو يثير الجدل بشأن استمراره مع الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار النجم المصري أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الجدل بشأن مستقبله مع النادي الأبيض الموسم المقبل.

وقاد زيزو فريقه الزمالك مؤخراً، للتتويج ببطولة الدوري المصري 2022/2021.

وعقب انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري، أدلى زيزو بتصريحات جدلية بشأن استمراره مع الفريق القاهري.

وقال زيزو لقناة "أون سبورتس" الفضائية: "حققنا لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وهذا الأمر لم يحدث منذ مدة طويلة".

وأضاف: "أشكر الجماهير وإدارة الفريق، مررنا بظروف صعبة هذا الموسم بسبب تعاقب مجالس الإدارات على النادي".

وتابع: "قميص الزمالك شرف لأي لاعب ارتداءه، وأشكر الله أنني حققت ذلك، هذه نعمة كبيرة".

وعندما سٌئل عن إمكانية استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل، قال: "لا أعلم حتى الآن ما الذي سيحدث".

ويتصدر زيزو جدول ترتيب هدافي الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 19 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه مروان حمدي مهاجم سموحة، وجون إيبوكا مهاجم إنبي، ومابولولو مهاجم الاتحاد.

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