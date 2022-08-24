الأهلي المصري يقترب من ضم لاعب انتر ميلان السابق

المصدر: البيان

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اقترب الأهلي المصري من التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين لنادي انتر ميلان الإيطالي، خلال فترة لانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لتقارير صحفية مصرية، فإن الأهلي دخل في مفاوضات مع النجم السنغالي كيتا بالدي لضمه الصيف الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب سيطير إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقده الجديد مع النادي الأحمر.

ويعتبر كيتا بالدي لاعباً حراً، بعدما انتهى تعاقده مع كالياري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

ويعد بالدي واحد من أبرز الأجنحة بمنتخب السنغال، وشارك مع أسود التيرانجا في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

يذكر أن بالدي سبق له اللعب في أندية انتر ميلان ولاتسيو وموناكو، بينما كانت نشأته في برشلونة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للعودة إلى مساره الصحيح، بعد خسارة لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

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