حسام السيد مدرباً لمنتخب سوريا لكرة القدم

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أمس الثلاثاء تعاقده مع المدرب المحلي حسام السيد لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفًا لغسان معتوق.

وجاء في بيان للاتحاد عبر صفحته على فيسبوك "تعاقد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مع المدرب الوطني حسام السيد لقيادة المنتخب الأول".

وسبق للسيد قيادة منتخب سوريا للقب بطولة غرب آسيا 2012، وقاد منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب الشباب للتأهل إلى النهائيات الآسيوية.

وفي سجله العديد من الألقاب أبرزها الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين مع نادي القوة الجوية العراقي ولقب بطولة العالم العسكرية.

كما درب أندية الكويت والعربي الكويتي وظفار العماني والفيصلي الاردني والميناء العراقي والوحدة السوري.

وكان معتوق انتقل لتدريب نادي الرفاع الشرقي البحريني.

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