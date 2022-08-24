عمرو دياب أولى مفاجآت كأس سوبر لوسيل

المصدر: البيان

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تقرر أن يقوم الفنان المصري عمرو دياب، بإحياء الحفل الغنائي، الذي يسبق مباراة كأس سوبر لوسيل بدولة قطر، بين الهلال (بطل الدروي السعودي)، والزمالك (بطل الدوري المصري)، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل 9 سبتمبر المقبل على ستاد لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم 2022، حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج، ويستضيف 10 مباريات خلال منافسات المونديال، أولها لقاء الأرجنتين والسعودية 22 نوفمبر 2022، وآخرها المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022.

وكان نادي الهلال السعودي علق على مواجهة الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل، بعد تتويج الأخير بلقب الدوري المحلي أول أمس الاثنين، وقال فهد المفرج المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الهلال: "بطولة كأس سوبر لوسيل مهمة جداً، لأنها لا تُلعب كل عام، لذا هي مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين".

وأكدت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل أن هناك الكثير من المفاجآت الخاصة بالمباراة، سيتم الإعلان عنها تباعًا، قبل أن تعلن خلال الساعات الماضية عن أولى مفاجآتها بإسناد مهمة إحياء حفل الافتتاح لعمرو دياب.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية إقبالاً جماهيرياً من داخل قطر وخارجها، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة عن تسيير رحلات ترددية بين الدوحة والقاهرة والرياض لنقل مشجعي الناديين وحضور المباراة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت بالعاصمة السعودية الرياض في كأس السوبر المصرية السعودية موسم 2019/2018، وتوج الزمالك وقتها باللقب بعد الفوز 1/2.

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