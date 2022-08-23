المصدر: البيان

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اعتدى لاعبو المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظرائهم من المنتخب المصري، بعدما حصد المنتخب المصري لقب بطولة أفريقيا للشباب في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الإثنين.

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة بلقب أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد التفوق اليوم على المنتخب التونسي بنتيجة «3-1».

وعقب انتهاء المباراة، اعتدت بعض الجماهير التونسية على لاعبي المنتخب المصري، تزامنًا مع احتفالات لاعبي المنتخب الوطني بالفوز بالبطولة، قبل أن يعتدي لاعبو المنتخب التونسي هم الآخرون على بعض لاعبي مصر.

وجاءت ألقاب الفراعنة في أعوام «2002-2006-2015-2016-2020-2022».

وكان منتخب مصر دخل المباراة بقوة وفاز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة (25 – 17) و(25 – 22).

لكن منتخب تونس نجح في تقليص الفارق بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة (25 – 21).

ودخل نسور قرطاج الشوط الرابع بقوة وتقدم (6 – 1)، ثم فاز الفراعنة بالشوط (25-23)

الاعتداء على منتخب مصر للشباب بعد فوزه ببطولة أفريقيا للطائرة (فيديو)https://t.co/nf4TyY570e#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wtWKU7Mq9s — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 23, 2022

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