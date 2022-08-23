الكرواتي رادان لـ «البيان » : خطط تطوير «الأزرق» في الأدراج

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يسعى الكرواتي رادان مدرب الكويت الكويتي ليكون خليفة التشيكي ميلان ماتشالا الذي تربع على عرش الكرة الخليجية، بتوليه عدداً من الأندية الخليجية والمنتخبات، ليكون رادان خليفته بتولي الكويت الكويتي والنصر السعودي والنصر العماني والمحرق البحريني، والعروبة العماني، والقادسية الكويتي، ومسمير القطري واربيل العراقي وتجربة سابقة مع المريخ السوداني، وتولي قيادة منتخب الكويت ولم يكتب له النجاح فيها، ولقب بالخبير بعدما حقق 13 لقباً متنوعاً مع الأندية الكويتية والبحرينية.

وأوضح رادان في تصريحات لـ«البيان» أنه لم يغب عن متابعة الكرة الكويتية خلال الفترة الماضية فكان متابعاً جيداً لكافة الاستحقاقات سواء منافسات الدوري التي طالع بعضها وأيضاً مشاركات منتخب الكويت وأبدى حزنه على نتائج المنتخب الأخيرة والفشل في عدم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 على الرغم من وجود عناصر جيدة ومتميزة في صفوف الأزرق الكويتي، قائلاً: «المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون أداء اللاعب مع المنتخب هو نفس أدائه مع النادي، ويجب ألا تكون بعض الأندية أقوى من المنتخب.

قيادة الأزرق

وعن الفترة التي تولى فيها قيادة الأزرق الكويتي قال: قدمت عدداً من البرامج والخطط ورؤية مستقبلية، ولكن للأسف لم ينظر إليها، ووضعت في الأدراج وهي متواجدة حالياً بالاتحاد يمكن الاطلاع عليها، وتمنى أن يكون هذا الموسم متميزاً للمنتخب في ظل تفوق الأندية المحلية وتقديم اللاعبين لأداء جيد مع أنديتهم مما يعود إيجابياً على المنتخب.

5 ثوانٍ

وعن تولي القيادة الفنية لفريق الكويت الكويتي هذا الموسم والذي يسعى من خلاله النادي إلى فك الشراكة مع العربي والقادسية على لقب الزعامة قال: المفاوضات لم تستغرق 5 ثوان هي مدة المكالمة الهاتفية التي تلقاها من عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي، وهي مكالمة بالنسبة له جاءت من أخ يعتز به وعمل معه خلال فترة تواجده بالنادي، فكان الرد: «موافق» فالجميع يعلم مدى حبي للنادي وحب جماهير وإدارة النادي لرادان.

الروزنامة

وبالنسبة للنظام الجديد الذي اعتمدته لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم بإقامة الدوري بنظام الدورين ثم إقامة الملحق بين 6 فرق الأولى، أجاب: هذا نظام متميز وأول مرة يطبق في الكويت وسيكون أصعب من النظام السابق بالنسبة للتطبيق كون الفريق سيلتقي مع أندية «المقدمة» أربع مرات خلال المنافسات، بالإضافة إلى أن جميع الفرق تعاقدت مع 5 محترفين على مستوى عال لتدعيم صفوفها، بالإضافة إلى الانتقالات المحلية وأقيمت معسكرات خارجية متميزة نجحت في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة الاحتكاك سواء مع الأندية الأوروبية أو الخليجية في الدوريات الكبرى، فالمنافسة ستكون بين 4 إلى 5 فرق وفي النهاية الدوري هذا الموسم أقوى من السابق.

تطور النادي

وبين رادان أن نادي الكويت حالياً اختلف عن السابق بعد نجاح عائلة الغانم في جعل النادي من أكبر الأندية الكويتية خلال الـ20 سنة الأخيرة، وجعلته في المقدمة، ودائماً يدخل للمنافسة على اللقب والتتويج به، قائلاً: عندي ثقة كبيرة في الجهاز المعاون والجهاز الإداري واللاعبين في تحقيق إنجاز جديد للنادي وعلى المستوى الشخصي امتلك طموحا كبيرا من تحقيق نتائج جيدة نهاية الموسم بعدما وفرت الإدارة كل متطلبات النجاح.

5 محترفين

وذكر رادان أن إقرار مشاركة 5 محترفين في الدوري شيء إيجابي فالمشاركة ستكون للاعب الجاهز سواء المحترف أو المحلي، فجدول المنافسات مضغوط ويحتاج إلى تجهيز كافة اللاعبين للمشاركة نظراً لوجود فارق صغير بين المباراة والمباراة التالية ومن هذا المنطلق سيكون هناك تدوير بين اللاعبين ومشاركة اللاعب الجاهز بدنياً وفنياً.

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