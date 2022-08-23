ربع نهائي «أبطال آسيا» على أعتاب قطر

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أفادت مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي بأن الدوحة مرشحة لاستضافة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 لمنطقة الغرب، التي ستُقام في فبراير 2023، حيث يتقابل شباب الأهلي مع الهلال السعودي حامل اللقب، والدحيل مع الريان، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني، وسيتأهل من دور الـ16 لمنطقة الغرب أربعة فرق تلعبُ في دور الثمانية مع الأربعة المتأهلين من منطقة الشرق والتي تجري منافساتها حالياً في اليابان.

وينطلقُ دوري أبطال آسيا في نسخة 2023-2024 اعتبارًا من الدور التمهيدي الأول 8 أغسطس من العام المقبل، في حين تُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر من العام المقبل، وفي المُقابل تُقام مباريات الأدوار الإقصائيَّة في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقامَ الدور النهائي من مباراتَي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

كأس آسيا

وتترقبُ القارة الصفراء مصير النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، وذلك بعد انسحاب الصين من التنظيم، حيث سيعلن عن هُوية المُستضيف في اجتماع المكتب التنفيذي 17 أكتوبر المُقبل.

ولا يزال الاتحاد القاري ينتظرُ تسلم ملفات الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة قطر، وأستراليا، وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، حيث من المُقرَّر أن تسلمَ الدولُ ملفاتها في 30 أغسطس الجاري

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