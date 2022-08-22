«إذن» الهلال يفجر استياء سودانياً

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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منح نادي الهلال الإذن لناديي هلال الساحل وأهلي الخرطوم لأداء مباراتيهما الأفريقيتين في الدور التمهيدي للكونفيدرالية على ملعبه، وقد وجدت الطريقة التي تم بها منح الأذن موجة من الاستياء في الأوساط الرياضية، بسبب المماطلة التي انتهجتها إدارة النادي مع الفريقين، واضطرارهما للبحث عن خيارات اللعب خارج السودان في حال رفض الهلال طلبهما باستضافة مواجهاتهما الأفريقية القادمة، فيما اعتبر مراقبون أن الطريقة التي اتبعتها الإدارة مع الأندية في مشاركاتها الخارجية مؤشر خطير يضع كل المشاركات الأفريقية القادمة تحت طائلة علاقة الهلال مع النادي الممثل أفريقيا بالمنح أو المنع.

وتعاني الأندية السودانية من أزمة ملاعب للمشاركات الخارجية بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مخالفتها للمعايير المطلوبة، ويوجد ملعب واحد مستوف للمعايير خاص بنادي الهلال.

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