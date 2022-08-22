تعادل الأهلي والإسماعيلي في اجواء جماهيرية ملتهبة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

في اجواء ملتهبه خارج الملعب وفي المدرجات بين جماهير الناديين تعادل الأهلي سلبا مع ضيفه الاسماعيلي الاحد، على ملعب الجيش في برج العرب في اللقاء المؤجلة بينهما من المرحلة الثامنة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الاهلي رصيده الى 64 نقطة في المركز الثالث ، ورفع الاسماعيلي رصيده الى 37 نقطة في المركز التاسع .

قبل انطلاق المباراة شهد الطريق المؤدي للملعب، اشتباكات بين جماهير الفريقين واعتداء من جماهير الاسماعيلي على حافلة جماهير الاهلي.

واصدرت رابطة الاندية المحترفة بيانا رسميا نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام، واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الالتزام بالروح الرياضية".

وأضاف البيان "تم إبلاغ الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وظل التراشق اللفظي بين جماهير الناديين في المدرجات طوال زمن المباراة.

سيطرة الاسماعيلي على مجريات اللعب وكان الاكثر خطورة والاكثر فاعلية على مرمى الاهلي المتراجع دفاعيا.

وسدد عبد الرحمن مجدي (29) سيطر عليها مصطفى شوبير، ثم تصدي اخر لراسية احمد مصطفى (36).

مع مرور الوقت وضح فارق الخبرة لصالح لاعبي الاسماعيلي مقارنة بشباب وبدلاء الاهلي، وواصل شوبير التألق بتصديه لتسديدة احمد مدبولي من داخل مطقة الجزاء (40).

تحسن اداء الاهلي قليلا، بفعل تغييرات مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش ومن هجمة منظمة وصلت الكرة للقادم من الخلف محمد اشرف داخل منطقة الجزاء سددها ابعدها حارس الاسماعيلي محمد فوزي الى ركنية(47).

رد مدبولي بتسديدة مرت بجوار القائم الايسر (59)، وسدد عبد الرحمن مجدي من خارج منطقة الجزاء (84) ابعدها شوبير وشتتها الدفاع.

وشهدت الدقيقة 86 اخطر فرص المباراة عندما انفرد البديل حسام حسن لترتد الكرة من محمد فوزي لتجد المتابع احمد عبد النبي سددها ابعدها فوزي الى ركنية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز