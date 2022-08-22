نصف أندية الدوري المصري مهددة بالهبوط

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تشير الحسابات أن 9 فرق لا تزال تحت تهديد شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى، أي ما يعادل نصف قوام الدوري، وفي الوقت الذي تأكد هبوط فريق مصر المقاصة، فإن الفرق من المركز التاسع، الذي يحتله الإسماعيلي (36 نقطة)، حتى المركز السابع عشر الذي يحتله إيسترن كومباني (29 نقطة)، لم تدخل دائرة الأمان بعد.

واقترب بشكل كبير فريق الزمالك من حصد اللقب، كونه يتصدر الجدول برصيد (75 نقطة) وبفارق 7 نقاط كاملة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني (68 نقطة)، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث وله (63 نقطة)، وبخلاف الزمالك، تتنافس بقية الفرق على مراتب شرفية في جدول الترتيب، بعد أن حسم اتحاد الكرة المصري الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وبعيداً عن المراكز الثمانية الأولى في الجدول، فإن الصراع على البقاء في دوري الأضواء لا يزال قائماً، بين 9 فرق من المركز التاسع وحتى المركز السابع عشر في الجدول، وهي على الترتيب، الإسماعيلي والمصري وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، ولكل منها (36 نقطة)، وإنبي (35 نقطة) وغزل المحلة (21 نقطة)، فيما تتذيل فرق المقاولون العرب والجونة وايسترن كومباني جدول الترتيب، وفي حوزتها عدد النقاط نفسه (29 نقطة). وتتنافس هذه الأندية بعدد نقاط (بين 36 و29 نقطة)، أي أن أكبر فارق بينهما لا يتخطى 7 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز