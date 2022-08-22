أزمة الملاعب تقلق 3 أندية بالسودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلت أزمة الملاعب السودانية للموسم الثاني على التوالي، والتي تهدد ثلاثة من أربعة أندية مشاركة في البطولات الأفريقية وفقاً لمعايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي استثنت ملعباً واحداً فقط هو استاد الهلال، فيما تعاني أندية المريخ وهلال الساحل وأهلي الخرطوم من إيجاد ملعب، في ظل الاشتراطات التي وضعها نادي الهلال للموافقة على اللعب في ملعبه، وقال عوض الجزار الأمين العام لنادي الأهلي الخرطوم، الذي سيمثل السودان ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وسيواجه الأخضر الليبي في الدور التمهيدي الأول، إن لديهم خيار أداء المباراتين في ليبيا، وأنهم تقدموا بطلب لنادي الأخضر باستضافة مباراتهم الثانية وتحمل نفقاتها كاملة، وإنهم في انتظار رد النادي الليبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز