هل يدرب كيروش الأهلي المصري؟

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إعلامية مصرية أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش دخل قائمة المرشحين لتولي تدريب الأهلي المصري خلفاً لمواطنه ريكاردو سواريش.

وقال ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بوكس تو بوكس» المذاع على قناة «إي تي سي»: «مليون في المائة سواريش ليس رجل المرحلة بالأهلي في الوقت الحالي، والأهلي كان يحتاج إلى مدرب لديه خبرات في الكرة الإفريقية، وبالطبع لست راضيًا عن مستوى الأحمر حاليًا».

وأضاف: «أطالب إدارة الأهلي بالاهتمام بقيمة اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، وأقصد هنا الاهتمام بالكيف وليس بالكم ولابد أن يشكلوا الإضافة».

وتابع: «الأهلي يستطيع النهوض من الكبوة التي يعاني منها في الوقت الحالي من خلال التعاقد مع لاعبين على مستوى عال بالكيف وليس بالكم كما قلت».

وأردف: «أتواصل مع كيروش باستمرار، ولا أستطيع الجزم بحقيقة توليه تدريب الأهلي».

واستأنف: «اتحاد الكرة وعدنا كجهاز معاون لكيروش بصرف مستحقاتنا المتأخرة بشأن مكافآت التأهل إلى 3 أدوار بكأس أمم إفريقيا، وليس لدي أي معلومات عن سبب زيارة المدرب البرتغالي لمصر، فهو مدرب كبير واستفدت منه على جميع المستويات وتشرفت بالتعامل معه».

وعن العمل كمدرب مساعد لكيروش في الجهاز الفني للأهلي اختتم: «لا أمانع ذلك حال توليه المسئولية، لأنه مدرب كبير وعظيم وصاحب خبرة».

فيما كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، حقيقة تفاوض مجلس إدارة النادي الأهلي، مع المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي اليوم الأحد، على محطة راديو (أون سبورت):" الأهلي لا يفاوض كيروش كما يتردد، إذا كان مجلس إدارة النادي يرغب في التعاقد معه كان حدث ذلك قبل التعاقد مع سواريش، خاصة وأن مدرب المنتخب السابق بدون منصب في الوقت الحالي".

وأوضح شوبير :" كيروش مدرب كبير، لا يمكن التفاوض معه بهذه الطريقة، الأهلي إذا كان يسعى للتعاقد معه، سيقوم بترتيب سفر أمير توفيق للتفاوض معه".

ويتعرض المدير الفني الحالي للأهلي، البرتغالي ريكاردو سواريش لحملة من الانتقادات الشرسة من جماهير الفريق الأحمر بسبب تذبذب النتائج وضعف المستوى، بعد أن تولى المهمة الفنية خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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