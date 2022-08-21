راتب عبدالرحمن غريب مع النصر يثير الجدل في الشارع السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدت جماهير الكرة السعودية، دهشتها من قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه النجم عبدالرحمن غريب مع فريقه الجديد النصر، الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من أهلي جدة، بعقد يمتد أربع سنوات مقبلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن الأهلي حصل على 25 مليون ريال سعودي نظير بيع غريب إلى النصر، مشيرة إلى أن اللاعب يصل راتبه السنوي إلى 9 ملايين ريال سعودي، بواقع 36 مليوناً خلال مدة عقده بالكامل مع العالمي.

ورغم زيادة راتبه 2 مليون ريال سعودي عما كان يتقاضاه مع الأهلي فريقه السابق، إلا أن جماهير النصر ترى أن النجم الشاب صاحب الـ 25 عامًا يستحق راتباً أعلى من المذكور، خاصة بعد تنازله عن مبلغ ثلاثة ملايين ريال للأهلي مقابل تسهيل رحيله إلى صفوف النادي الأصفر.

ولم يتمكن الأهلي من الحفاظ على بعض نجومه، بعد الهبوط من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه.

رسالة قوية للجماهير.. تعليق عبدالرحمن غريب على انتقاله للنصر

وعلق عبدالرحمن غريب على انتقاله إلى صفوف النصر، قائلاً: "أحط رحالي حيث أول عالمي في القارة الصفراء، وأتمنى أن أكون محل ثقة جمهور العالمي وأن يوفقني الله لإسعادكم، شكراً للرمز خالد بن فهد ولأخي سعادة الرئيس ولجمهور العالمي الكبير".

وأكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أنه لم يدخل في مفاوضات مع غريب إلا بعد التأكد من رحيله عن أهلي جدة، مشيراً إلى أن الأمير خالد بن فهد عضو النصر الذهبي هو من تكفل بقيمة الصفقة.

الأهلي يكشف في بيان كواليس رحيل غريب

وأصدر أهلي جدة بيانًا رسمياً، أوضح من خلاله تفاصيل رحيل عبدالرحمن غريب، عن صفوفه وانتقاله إلى النصر، بعدما تسببت الصفقة في غضب كبير بين جماهير الأهلي السعودي، قبل أن يكشف النادي في بيانه أن اللاعب هو الذي أصر على الرحيل.

وقال الأهلي في البيان إن غريب طلب الرحيل بعد نهاية الموسم الماضي وأصر على طلبه، رغم كل المحاولات بالإبقاء عليه، مؤكداً أن اللاعب رفض المشاركة في التدريبات الجماعية بالمعسكر الخارجي وطلب شراء المدة المتبقية من عقده.

وشدد الأهلي على أن النادي وافق على بيع اللاعب في ظل إصراره على الرحيل، وعدم وجود نية من جانبه للتراجع عن قراره، مؤكداً أنه لن يقف على أي لاعب.

وفي نفس السياق حاول رئيس النصر، امتصاص غضب جماهير أهلي جدة، الرافضة لصفقة انتقال نجم فريقها إلى صفوف العالمي، حيث كتب آل معمر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولاً، ثم لأنه مغادر شقيقنا النادي الأهلي لا محالة".

وأضاف: "النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملاً لبقاء غريب في القلعة، ما طلبنا انتقاله، مساندة لهذا النادي العريق".

واختتم آل معمر حديثه موجهاً الشكر لمسؤولي الأهلي، بقوله: "شكراً للرمز خالد الذي دعم الصفقة، وشكراً لرقي الأهلاويين".

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