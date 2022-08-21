بعد خضوعه لعملية جراحية.. طبيب الأهلي يكشف موعد عودة «أفشة»

المصدر: البيان

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كشف أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي المصري، موعد عودة لاعب الفريق الأحمر محمد مجدي "أفشة" إلى الملاعب، بعد خضوعه لعملية الفتق بمنطقة البطن، خلال الساعات الماضية.

وكان الأهلي أكد أمس السبت، خضوع أفشة لعملية الفتق في إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بمصر.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال أبوعبلة أن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح، مشيراً إلى أن اللاعب سيتعافى خلال ثلاثة ‏أسابيع.

وتواجد أبوعبلة مع أفشة أثناء خضوعه للجراحة من أجل الاطمئنان عليه، قبل سفره إلى الإسكندرية رفقة الأهلي استعدادا لمباراة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، اليوم الأحد، على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 18 لبطولة الدوري المصري.

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