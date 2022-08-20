أهلي حلب يتوّج بكأس سوريا للمرة العاشرة في تاريخه

المصدر: أ ف ب

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توج أهلي حلب أمس الجمعة بلقب مسابقة كأس سوريا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على الوثبة الحمصي في دمشق بركلات الترجيح 4-3 لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

- سجل الأندية الفائزة باللقب في الأعوام العشرة الأخيرة:

2013: الوحدة - الجيش 1-صفر

2014: الجيش - مصفاة بانياس صفر-صفر، فاز الجيش بركلات الترجيح 4-3

2015: الوحدة - الشرطة 2-صفر

2016: الوحدة - الجيش 1-صفر

2017: الوحدة - الكرامة 2-1

2018: الجيش - الشرطة 2-صفر

2019: الوثبة - الطليعة 1-1 (7-6 بركلات الترجيح)

2020: الوحدة - المجد 3-1

2021: جبلة - حطين صفر-صفر (6-5 بركلات الترجيح)

2022: أهلي حلب (الاتحاد سابقا) - الوثبة صفر-صفر (4-3 بركلات الترجيح)

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