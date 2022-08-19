الرجاء المغربي يرغب بحل قضية خابة مع العربي الكويتي قبل انتهاء الميركاتو

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الكويتي الذي سينطلق يوم 25 أغسطس الجاري، تطفو على السطح أزمة اللاعب المغربي حمزة خابة الذي وقع للنادي العربي الكويتي لمدة موسمين ورفض الانتظام في معسكر تونس رغم اتخاذ كافة الاجراءات التي تسمح له بدخول الكويت وكذلك تونس ورغم كل هذا لم يستجب لرغبته في عدم الاحتراف خارج المغرب وبناء عليه قبل عرض الرجاء المغربي الذي على حد كلامه أقل مادياً من العربي، وهو ما دفع النادي العربي في الدخول برحلة بحث عن بديل نظراً لضيق الوقت والخوف من ندرة اللاعبين المتميزين.

وقالت مصادر النادي العربي إن الإدارة لن تتراجع عن موقفها في قضية خابة، وأضافت المصادر: تلقت إدارة العربي عرضاً من إدارة الرجاء لإنهاء المشكلة قبل نهاية الميركاتو الحالي واستقرت إدارة العربي على إعارة اللاعب إلى الرجاء على أن يعود الموسم المقبل حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

خابة

ومن جانبه بين خابة خلال اتصال هاتفي مع لـ (البيان ) أنه أبلغ إدارة النادي العربي منذ فترة طويلة أن عدم التزامه بالتعاقد المبدئي والتواجد في معسكر تونس والانتظام في التدريبات يعود إلى أسباب عائلية بحتة تتطلب التواجد داخل المغرب ليكون قريباً من الأسرة، وبين أنه يتطلع الآن للحل الودي رغم حصول النادي الكويتي على بطاقته الدولية التي منعت تنفيذ تعاقده مع الرجاء المغربي، وقال: قبلت عرض الرجاء الذي يقل مادياً عن العربي بسبب الظروف التي أمر بها فالأمر ليس من منطلق مادي كما يروج بأنني أبحث عن المقابل المالي.

وأضاف: النادي العربي نجح في التعاقد مع 5 محترفين وهو ما يشير إلى عدم الحاجة لتواجدي معه خلال الموسم الجديد الذي سينطلق الأسبوع المقبل بعد قيدهم في قائمته المحلية وأيضاً الآسيوية التي تتيح تسجيل ثلاثة محترفين فقط، فاعتذاري عن عدم الانضمام له جاء في وقت مناسب لكي أمنحهم الفرصة في البحث عن بديل مناسب وتحقق لهم ذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز