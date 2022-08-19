التجديد أم الرحيل؟.. اتحاد جدة يحسم مصير عبدالرزاق حمدالله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذت إدارة نادي اتحاد جدة قرارًا بشأن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق السعودي.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة تدرس تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله خلال الفترة الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النمور تسعى لحسم ملف تجديد حمدالله، قبل دخول اللاعب المغربي الفترة الحرة، ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن دخول حمدالله في الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد السعودي، سيكون بالتزامن مع انتهاء العقوبة الموقعة عليه من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، بالإيقاف 4 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد السعودي، ستبدأ في مناقشة الأمر مع مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، قبل التفاوض بشكل رسمي مع اللاعب المغربي.

وكان عبدالرزاق حمدالله انتقل إلى اتحاد جدة ديسمبر الماضي لمدة موسم ونصف، بعد فسخ عقده مع النصر.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة العدالة 26 أغسطس الجاري، في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

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