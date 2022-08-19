الأهلي المصري يطلب ضم محترف النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير أوزبكية، عن رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع جلال الدين مشاريبوف لاعب وسط النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم مشاريبوف بالرحيل عن صفوف النصر السعودي خلال الميركاتو الحالي، إلا أن رودي غارسيا مدرب العالمي لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب الأوزبكي، رغم اقتراب بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً لصحيفة "سبورتس" الأوزبكية، فإن إدارة النصر السعودي تلقت عرضاً من الأهلي المصري للتعاقد مع مشاريبوف، البالغ من العمر 28 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أن هناك تفكير داخل النصر بإعارة مشاريبوف لمدة موسم واحد فقط، مع رفض فكرة بيعه نهائياً، إلا إذا كان العرض مناسباً من الناحية المالية.

وتعاقد النصر مع مشاريبوف عام 2021 قادماً من نادي باختاكور طشقند الأوزبكي، ولعب لشباب الأهلي معارًا لمدة موسم، قبل أن يستعيد العالمي خدماته عقب حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

وتسعى إدارة الأهلي المصري لحسم العديد من الصفقات المميزة خلال الفترة الصيفية الحالية، لتحسين مسار الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بعد الأداء والنتائج المخيبة لآمال جماهيره بالموسم الجاري.

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