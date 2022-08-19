مرتضى منصور يكشف سبب عدم القبض عليه

المصدر: البيان

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس الحكم الصادر بحقه خلال الفترة الأخيرة والذي تضمن الحبس لمدة شهر.

وأكد مرتضى منصور أنه تمكن من وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك نظرا لوجود تنازع اختصاص بين حكمين حوله، الأول بتغريمه 10 آلاف جنيه والثاني بحبسه.

ودانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أدانت رئيس نادي الزمالك بتهمة السب والقذف لنظيره في الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته.

وشدد منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ.

وأضاف: "سآخذ حقي بالقانون، فالحُكم الصادر لن يتم تنفيذه، لا يزال هناك نقض ولا بد وأن تذهب القضية إلى محكمة النقض أولًا".

وأوضح رئيس نادي الزمالك: "عندما تذكر كلمة (بات ونهائي) في تفاصيل ونص الحكم الصادر من المحكمة، يتم التنفيذ عدا ذلك فالقضايا تتحول إلى محكمة النقض"

وأضاف مرتضى منصور تصريحاته في هذا الشأن: "أنا رجل قانون وأحترم قضاء مصر الشامخ، وإذا أيدت محكمة النقض الحكم، وأنه واجب النفاذ، سأعتذر للجميع".

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