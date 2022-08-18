اليرموك يعترض على تدخل الاتحاد الكويتي في شؤون الأندية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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اعتبر مسؤولو نادي اليرموك الكويتي الهابط هذا الموسم من الدوري الممتاز أن عدداً من بنود لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة التي أصدرها الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعد تدخلاً في صميم عمل وصلاحيات مجالس إدارات الأندية، وتحديداً فيما يتعلق بتحديد رواتب اللاعبين.

وبين أحمد الجاركي أمين سر نادي اليرموك، أن الأندية الكويتية لا تمتلك الإمكانات حالياً سواء من ناحية الموارد المادية أو المنشآت وكذلك البنية التحتية الصالحة في الأندية لكي تتمكن من تطبيق هذا الأمر، فما زالت الأندية حتى الآن هواة وليست محترفة، وقال: استغرب من قرار اتحاد كرة القدم في شأن رفع رسوم تسجيل اللاعبين المحترفين في قوائم الأندية من دينارين إلى خمسين ديناراً كويتياً، فمن غير المعقول أن تقوم الأندية بدفع تلك المبالغ حتى للاعبين المحليين الذين تم توقيع عقود احتراف معهم.

وأضاف قائلاً: إذا كان الاتحاد يفكر بهذه الطريقة لكي يطور كرة القدم فمن المستحيل أن تسهم تلك القرارات على الارتقاء باللعبة، اختلافنا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالوقت الحالي لأن قراراته تزيد من الأعباء المادية والضغوط على الأندية، وأتوقع دخول الاتحاد في مشاكل كثيرة مع الأندية مستقبلاً قد تصل إلى التصادم ونحن لا نتمنى هذا الأمر، بل نأمل في أن تكون هناك عقلانية أكثر وأن توجد رؤية واضحة في بعض الأمور، وأن يهتم الاتحاد بالأندية ولا يطالبها بأمور ليس له علاقة فيها وتعتبر خاصة بالأندية، فمن باب أولى أن يحدد النادي نفسه عقد اللاعب كما هو معمول به في جميع الأندية والاتحادات العالمية وهذه الخطوة بالذات تعد تدخلاً باختصاصات مجلس إدارة النادي.

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