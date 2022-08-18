رسمياً.. عموتة يعود لقيادة الوداد المغربي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الخميس، تعيين حسين عموتة مدرباً للفريق خلفاً لوليد الركراكي.

وقرر الركراكي في وقت سابق الرحيل عن الوداد، وسط توقعات بانتقاله لقيادة منتخب المغرب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022، ليخلف وحيد خليلوزيتش الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

ولم يكشف الوداد عن مدة التعاقد مع عموتة (52 عامًا)، الذي سبق له قيادة الفريق المغربي موسم 2018/2017، وحقق معه لقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

وقال الوداد في بيان الرسمي:

يأتي هذا التعاقد مع السيد عموتة بعد الاتفاق على جميع الأهداف المسطرة وفي مقدمتها مواصلة الريادة وطنياً وقارياً، ويقدم عموتة أمام الجماهير ووسائل الإعلام في الأيام المقبلة.

وقاد عموتة من قبل الفتح الرباطي للفوز بكأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم انتقل إلى السد القطري وحقق معه لقب الدوري، وكأس أمير قطر (مرتين)، وعقب رحيله عن الوداد في الفترة الأولى تولى عموتة قيادة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه بطولة إفريقيا عام 2020.

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