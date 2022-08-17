«الاتحاد الخليجي» يضع رزنامة البطولات

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يبدأ المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي وضع رزنامة المسابقات الخليجية للمراحل السنية، حيث أبلغت مصادر «البيان» أن الرزنامة ستتضمن بالإضافة لتنظيم كأس الخليج العربي بطولات للمراحل السنية على مستوى الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة بإقامة بطولة الخليج لمنتخبات 16 سنة 18 سنة 20 سنة بالإضافة إلى كأس الخليج تحت 23 سنة لتكون بروفة وفرصة لتجهيز المنتخبات الخليجية للمشاركات في الاستحقاقات الآسيوية والعربية.

وبينت المصادر أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل أعضاء المكتب التنفيذي بتنفيذ الأجندة الخليجية لكل المراحل السنية خلال الفترة المقبلة برصد جوائز تحفيزية.

ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الخليجي عن الرزنامة خلال الاجتماع المقبل المقرر يوم 15 سبتمبر، والذي سيشهد إعلان تنظيم البصرة لخليجي 25 أو منح الكويت التنظيم كونها البلد البديل بناءً على الزيارة الأخيرة التي ستقوم بها لجنة التفتيش للعراق للوقوف على آخر المستجدات قبل الإعلان الرسمي.



زيارة الكويت



وفي السياق اعتمدت لجنة التفتيش لتنظيم كأس الخليج خلال زيارتها للكويت ملاعب استاد ثامر بنادي السالمية، واستاد نادي الشباب بالأحمدي، واستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة وكذلك استاد نادي الكويت كملاعب تدريب ولم تبدي اللجنة ملاحظات على استاد جابر، وحصلت على وعود من قبل مسؤولي الهيئة العامة للرياضة على معالجة الإضاءة في استاد علي صباح السالم بنادي النصر.

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