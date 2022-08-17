درجال من البصرة: العراق جاهز لاستضافة "خليجي25"

المصدر: دبي-علي شدهان

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بدد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الكثير من المخاوف التي سادت في الأيام الأخيرة حول "مقدرة" العراق على استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، وذلك على خلفية "المظاهرات" التي تجري منذ أيام في غالبية محافظات البلاد، بتأكيده من البصرة على جاهزية العراق على احتضان اشقائه في الموعد المقرر للبطولة في مطلع العام 2023.

ملعب البصرة

وقام درجال اليوم الأربعاء، بتفقد سير العمل في المنشآت الرياضية بمحافظة البصرة، المدينة الرياضية، وملعب البصرة الدولي، مؤكدا على جاهزية جميع المنشآت الرياضية والخدمية لاستقبال الوفود على أكمل وجه، بما يؤمن تنظيم نسخة مميزة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل من الحكومة المحلية في محافظة البصرة، والجهات المشاركة والساندة.

30 ألف

وشدد درجال على أن سير العمل في ملعب الميناء الدولي سعة 30 ألف متفرج، يسير "بوتيرة" جيدة، منوها إلى العمل وصل إلى مراحله النهائية، ليكون إضافة مهمة وأيقونة بصرية جميلة ستضفي جوا من المتعة على مباريات البطولة التي تقام على أرضه، نظرا لخصوصية تصميمه وروعته، فضلًا عن موقعه، والجماهير التي من المتوقع تواجدها فيه بكثافة خلال منافسات البطولة.

اجتماع مشترك

وأشار درجال إلى أن زيارته إلى ملعب الميناء، شهدت عقد اجتماع مشترك بحضور اسعد العيداني، محافظ البصرة، مع الشركة المنفذة، حيث تم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لها، بالشكل الذي يفضي إلى زيادة الأيدي العاملة، وتقدم نسب الإنجاز على وفق الزمن المحدد، لافتاً إلى أن التواجد في البصرة يبعث رسائل ودلالات واضحة تؤكد بمجملها، حجم الاستعدادات الكبيرة، فضلًا عن الدعم المباشر من الحكومة المركزية.

طمأنة الجميع

وطمأن عدنان درجال الجميع بعدم وجود أي عائق يحول دون إقامة "خليجي25" في العراق، والبصرة تحديدا، مشيرا إلى أن تفقد مجريات العمل في المدينة الرياضية، وفنادقها وملعب الميناء وجميع الوسائل الخدمية الأخرى، منوها إلى أن خلية العمل المركزية المسؤولة عن التنظيم، ستطلق العد التنازلي لبدء عملها، وستكون متواجدة للوقوف على جميع التحضيرات وتذليل العقبات إن وجدت.

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