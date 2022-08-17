حادث مروع يورط مهاجم منتخب مصر في تركيا (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تورط مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، في حادث تصادم مروع وقع بسيارته في تركيا.

ووفقًا لموقع "SOZCU" التركي، فإن صديق اللاعب ويدعى عمرو البوشي، استقل سيارة مصطفى محمد، وتسبب في وقوع "حادث كارثي" في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، أسفر عنه إصابة مُسن، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح الموقع التركي أن البوشي الذي كان يقود سيارة مصطفى محمد الفارهة التي تبلغ قيمتها مليوني ليرة، اصطدم برجلاً يعبر الطريق بسبب السرعة العالية التي كان يقود بها رغم إشارة المرور الحمراء، وفشل في تفاديه، وهو ما أنتجع عنه وقوع حادث مروع، حسب وصف التقرير.

وأشار الموقع إلى أن فريق من الصحة والشرطة تحرك إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيراً إلى أن المسن تعرض لنزيف في المخ وحالته خطيرة.

وأكد الموقع أن الشرطة التركية تجري تحقيقاً في الواقعة، وقامت بالتحفظ على سيارة مصطفى محمد المتورطة في الحادث.

وكان نادي جالاتا سراي التركي أعار مصطفى محمد إلى صفوف نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الجارية، لمدة موسم واحد.

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