الخطيب والعميد في الصدارة.. قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي

المصدر: البيان

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تضم قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي المصري على مر العصور، عدد كبير من أساطير النادي القاهري، الذين سطروا لأنفسهم فصولاً في تاريخ الأهلي العريق.

ودائماً ما تشهد قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي صراع كبير بين أساطير النادي الأحمر، منذ تاريخ إنشاء القلعة الحمراء في أبريل 1907.

ويأتي محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي، في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي برصيد 157 هدفاً.

ولم يستطع أي لاعب كسر عدد أهداف الخطيب منذ اعتزاله ملاعب كرة القدم عام 1988، إلا أن العميد حسام حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تساوى معه في عدد الأهداف ببطولة الدوري المصري بواقع 109 هدفاً لكل منهما.

قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي المصري على مر التاريخ، في جميع المسابقات:

محمود الخطيب 157 هدفاً

حسام حسن 140 هدفاً

محمد أبوتريكة 126 هدفاً

عماد متعب 112 هدفاً

صالح سليم 95 هدفاً

محمد عطية "توتو" 91 هدفاً

أحمد مكاوي 76 هدفاً

طه إسماعيل 76 هدفاً

أحمد بلال 71 هدفاً

محمد رمضان 65 هدفاً

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