مصر.. الجهات العليا تتدخل في أزمة الخطيب ومرتضى منصور

المصدر: البيان

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تدخل المسؤولون الكبار بمصر في الأزمة المشتعلة حالياً بين رئيس الأهلي محمود الخطيب ورئيس الزمالك مرتضى منصور، وذلك في محاولة لحلها وتهدئة الأجواء بينهما.

وأكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المصري، أنه هناك مساعي للصلح بين الخطيب ومرتضى منصور، مشيراً إلى أنه طُلب منه وكذلك من بعض السياسيين الكبار التدخل وحل الأزمة الواقعة بين الثنائي.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية: "طُلب مني ومن بعض السياسيين الآخرين حل المشاكل الحالية بين الخطيب ومرتضى منصور، هناك تعليمات بضرورة حل الخلاف بين الطرفين من أجل الحفاظ على الاستقرار، وفي النهاية كلنا مصريين وأخوة".

وتابع: "بالفعل تحدثت مع جمال الجارحي (رجل أعمال معروف بانتمائه للأهلي)، وطالبته بالتدخل لتهدئة الأجواء".

وعن كواليس الفيديو الذي انتشر مؤخراً، بخصوص حديثه عن الأهلي، قال وزير النقل إنه لا يفرق بين الأهلاوي والزملكاوي والإسماعيلاوي، مضيفاً أن الفيديو مجتزأ من سياقه بواسطة أهل الشر رغم أنه حديث خلف الكاميرات، ولكن تم اقتطاعه لنشره بهذه الصورة، رغم أنه كان في سياق الدعابة.

وقال كامل الوزير: "أنا وزير كل المصريين، الأهلاوية مثل الزملكاوية لدي، واحترم الأهلي وجماهيره على رأسي، لم أوجه أي إساءة إلى الأهلي، ولن أكون ذكياً إذا قمت بذلك".

وأردف: "أشجع نادي السكة الحديد وقبله كنت أشجع فريق بلدي المنصورة، وكل من يمثل مصر نشجعه سواء أهلي أو زمالك أو بيراميدز أو إسماعيلي، ولا يوجد تعصب، ونتمنى أن يخرج الأهلي من كبوته، ويعود الإسماعيلي لقوته".

واستكمل: "أقف وراء الأهلي في كل مواجهاته الإفريقية وأرفض التعصب في كرة القدم، وأرفض الإساءة للطرف الآخر بسبب كرة القدم، الأهلي لم يفز ببطولة الدوري لكنه حقق بطولات عديدة سابقة وهو في كبوة جواد، وسيحقق العديد من البطولات قريباً".

وأتم: "تربطني علاقة طيبة مع بعض نجوم الأهلي أمثال طاهر أبوزيد، ومجدي عبدالغني، ومصطفى يونس".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، قضت في أغسطس الجاري بحبس مرتضى منصور، شهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، بتهمة سبه وقذفه وخدش سمعة عائلته.

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