الاتحاد السوداني ينفي حسم قضية الصيني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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نفى الاتحاد السوداني لكرة القدم الأخبار المتداولة عن حسم قضية اللاعب عماد الصيني. وكانت أخبار قد راجت منسوبة لمصدر بلجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد السوداني أن اللجنة وصلت إلى قرار بفسخ عقد اللاعب الصيني المجدد مع المريخ لأنه لم يستوف شروط التعاقد، وأن التعاقد تم قبل نهاية عقده الأول مع المريخ، وزاد من تعقيد الموقف تصريحات للاعب يؤكد من خلالها تزوير توقيعه على العقد. وأكد معتصم عبدالسلام، رئيس لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن اللجنة فشلت في عقد اجتماع لحسم قضية اللاعب، مرجعا السبب لعدم اكتمال النصاب، مبيناً أن اللجنة لم تحدد موعد الاجتماع المقبل.

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