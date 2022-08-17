درجال: البصرة جاهزة لـ«خليجي 25»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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خرج عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي عن صمته، مشدداً على قدرة البصرة على استضافة «خليجي 25»، وقال: التظاهرات التي يشهدها العراق لن تؤثر على استضافة البصرة لخليجي 25 المقرر إقامته في يناير من العام المقبل. ما يحدث في العراق، يشابه أحداثاً في بلدان أخرى، ولن يؤثر على خطة وبرنامج استضافة منافسات البطولة الخليجية.

وأشار درجال إلى أن البصرة مؤهلة تماماً لاستضافة خليجي 25، وعن ملعب الميناء قال: الملعب سيحتضن مباراة كأس السوبر مطلع سبتمبر المقبل، والعمل جارٍ لاستكمال ملاحظات لجنة التفتيش خلال زيارتها الأخيرة، والمشكلة تتعلق بتركيب الخيمة والشركة المنفذة وعدت بتجاوزها.

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