إعلامي مصري يكشف مفاجأة مدوية حول رحيل سواريش عن الأهلي (فيديو)

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي المصري محمد فاروق أن شركة الأهلي لكرة القدم بالنادي برئاسة ياسين منصور، استقرت على فسخ عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، بالتراضي، في نهاية الموسم الكروي الجاري، دون دفع أي شروط جزائية، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "يتضمن عقد النادي الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريش، بندًا يسمح لإدارة القلعة الحمراء، بفسخ عقد المدير الفني، بالتراضي، دون دفع أي شروط جزائية؛ في حال عدم تحقيق الألقاب والبطولات خلال أول شهرين".

ويتنافس الأهلي في الوقت الحالي تحت قيادة سواريش، على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وبطولة كأس مصر الجديد، فيما خسر لقب كأس مصر القديم أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وكان المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر تأجيل حسم مصير مهاجم الفريق الأحمر احمد ياسر ريان العائد من الإعارة من صفوف فريق التاى سبور التركي إلى نهاية منافسات الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن هناك أنباء إعلامية ترددت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بوجود اهتمام من جانب نادى فيوتشر إف سي باستعارة احمد ياسر ريان مع بداية منافسات الموسم القادم.

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